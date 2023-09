Nürnberg (epd). Vom 15. September bis zum 1. Oktober bietet das evangelische Dekanat Nürnberg zahlreiche Veranstaltungen zu Umwelt und Klima an. Die Themen reichten von konkreten technischen Tipps zur Wärmewende in Privathaushalten und Gedanken zur Stadtplanung, über spirituelle und musikalische Veranstaltungen bis hin zu Angeboten für mehr persönliche Resilienz in Krisenzeiten, teilte das Dekanat am Montag in Nürnberg mit. Die Veranstaltungsreihe begleitet die zweiwöchige landesweite Aktion "Schöpfungszeit" der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK). Beteiligt im Dekanat Nürnberg sind die Gemeinden St. Lorenz, St. Egidien, St. Sebald, Mögeldorf und Zerzabelshof sowie der Arbeitskreis Schöpfung.

Zu Beginn der Aktionswoche werde es am 15. September um 13.30 Uhr in St. Bartholomäus Wöhrd eine Klimaandacht vor dem globalen Klimastreik geben, hieß es weiter. Zum Abschluss am 1. Oktober finden in den Kirchengemeinden Erntedank-Gottesdienste statt.