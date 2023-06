Konzert

Musikfest ION: Neuartige sinnliche Erfahrung mit Orgel und VR-Brille

Endspurt beim Musikfest ION: Noch bis zum 2. Juli finden in evangelischen Nürnberger Kirchen Konzerte von klassisch bis progressiv statt. Am Hauptmarkt kann man ebenfalls bis Sonntag die 1778 bei einem Brand zerstörte Weimarer Schlosskapelle virtuell wieder auferstehen lassen. Und am Mittwochabend fand in St. Sebald eine experimentelle Klangreise statt.