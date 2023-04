Nonnenhorn (epd). Eine Kreuzung aus Petunie und Zauberglöckchen mit dem Namen "Alpenglühen" soll am Dienstag (18. April) in Nonnenhorn am Bodensee zur "Bayerischen Beet- und Balkonpflanze des Jahres" gekürt werden. Die Kreuzung vereine die besten Eigenschaften ihrer Eltern, heißt es in der Mitteilung des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes. Namensgebend seien vor allem die Gelb-, Rot- und Orangetöne der Blume gewesen, die ans "Alpenglühen" erinnerten. Die Pflanze blühe den ganzen Sommer, hieß es. Ab dem letzten Wochenende im April kann sie in den Mitgliedsbetrieben des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes gekauft werden. Die Pflanze sei für Bienen und Wildbienen geeignet.