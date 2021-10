Am Reformationstag: 10 Gebotsstelen für Martin-Luther-Kirche in Vöhringen

Vöhringen (epd). Zehn Gebotsstelen werden im Zuge des Projekts "Zehn Gebote entfaltet" am Reformationstag (31. Oktober) vor der Martin-Luther-Kirche in Vöhringen an der Iller entfaltet. Sie sollen im öffentlichen Raum vor Augen führen, was für den christlichen Lebensweg wie auch für das Zusammenleben in der Gesellschaft mit Blick auf eine "Nächsten-Gerechtigkeit" wesentlich ist, erklärte Gemeindepfarrer Jochen Teuffel.

Im Herbst 2018 hatte die Gemeinde im Kirchenkreis Augsburg bei der Planung zur Neugestaltung der Außenanlage überlegt, einen sichtbaren Bezug zum Reformator herzustellen.

Jedoch sollte es keine plastische Darstellung werden, sondern Luther selbst zu Wort kommen. "Für den öffentlichen Raum vor der Kirche hat sich dazu die Wortverbindung der Zehn Gebote mit Luthers Gebotserklärungen aus dessen Kleinem Katechismus auf Gebotsstelen angeboten", sagte Teuffel.

Passend dazu hat Landschaftsarchitekt Manfred Rauh zwei Meter hohe Gebotsstelen mit zwei Hälften konzipiert. Diese werden wie bei der Doppelseite eines Buches in einem Winkel von 120 Grad zueinander angestellt. Auf der rechten Hälfte steht in Stein der Gebotstext, die linke Hälfte zeigt Luthers Gebotserklärung in Edelstahl gelasert.