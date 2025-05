München (epd). Ein Gemälde des Dürer-Schülers und Renaissance-Künstlers Hans Baldung kommt dauerhaft nach München. Wie der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) am Montag bekanntgab, haben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen das Werk "Maria als Himmelskönigin" aus dem frühen 16. Jahrhundert für die Alte Pinakothek erworben. Unterstützt wurde der Ankauf maßgeblich von der Pesl-Stiftung sowie vom Pinakotheks-Verein und der Ernst von Siemens Kunststiftung. Zu sehen ist das Gemälde, das die stillende Gottesmutter Maria zeigt, erstmals ab 5. Juni.

Thomas Weckbach, Vorsitzender des Stiftungsrates der Pesl-Stiftung Bayern, sagte, ein derart herausragendes Werk erwerben zu können, sei ein seltener Glücksfall. Kunstminister Blume bezeichnete das Gemälde als "herausragendes Werk der Altdeutschen Malerei". Martin Hoernes, Generalsekretär der Ernst von Siemens Kunststiftung, sprach laut Mitteilung von einem "Ankauf der Superlative". Hans Baldung habe Maria eine "malerisch perfekte, farblich beeindruckende, göttliche und sinnliche Erscheinung verliehen".

Das Gemälde "Maria als Himmelskönigin" war zuletzt in US-amerikanischem Privatbesitz. Die genaue Kaufsumme nannte das Ministerium nicht, laut Medienberichten soll es um einen mittleren siebenstelligen Betrag gehen. Der Ankauf schließe eine Sammlungslücke auf höchstem Niveau, heißt es weiter. Denn ein kleinformatiges Andachtsbild des Künstlers habe bisher in der Alten Pinakothek gefehlt. Der Ankauf sei für die Alte Pinakothek etwas ganz Besonderes, sagte der Interimistische Leiter der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Anton Biebl.

Hans Baldung wurde 1484 oder 1485 in Schwäbisch Gmünd geboren, Anfang des 16. Jahrhunderts ging er in Nürnberg beim Maler Albrecht Dürer, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband, in die Lehre. Während der Zeit erhielt er auch seinen Zusatznamen "Grien" - wegen seiner Vorliebe für die Farbe Grün. Baldung wirkte unter anderem in Freiburg und Straßburg, er schuf zahlreiche Altarbilder und Gemälde mit religiösen Motiven, später auch Porträts. Seine Werke sind in Museen in aller Welt ausgestellt.