München (epd). Zum 15. Mal findet in diesem Jahr die Schulkinowoche Bayern statt. Vom 4. bis 15. Juli werden die Kinos in 188 Städten zum Klassenzimmer und zeigen ein auf Unterrichtsfächer und Alter abgestimmtes Filmprogramm, wie das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung als Veranstalter am Dienstag mitteilte. Noch bis zum 20. Juni sind Anmeldungen zur bayernweiten Projektwoche möglich. Bereits jetzt haben sich 100.000 Schülerinnen und Schüler angemeldet, um nach zwei Jahren Pause wieder an der Filmbildungswoche teilzunehmen.

Ein zentraler Bestandteil der 15. Schulkinowoche sind die rund 75 Kinoseminare. Die von Film- und Medienpädagogen begleiteten Vorführungen bieten altersgerechte Einführung und Nachbereitung und erleichtern den Zugang zu Inhalten und Machart der gezeigten Filme. Filmgespräche direkt im Anschluss helfen dabei, die visuellen Eindrücke zu reflektieren und Hintergründe zu verstehen. Die Seminare und Workshops werden vielerorts von Filmschaffenden oder Experten begleitet. Dadurch sei eine intensive Auseinandersetzung über die Inhalte und Entstehung des Films möglich.