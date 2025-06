Berlin, München (epd). An einem Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus, dem Anne Frank Tag, beteiligen sich am 12. Juni bundesweit 731 Schulen. Dies sei ein neuer Anmelderekord, teilte das Anne Frank Zentrum in Berlin am Dienstag mit. Aus Bayern nehmen heuer 65 Schulen teil, im vergangenen Jahr waren es 52 bayerische Schulen. Mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich deutschlandweit, hieß es weiter. Schirmherrin ist Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). Der Anne Frank Tag 2025 ist ein Projekt des Anne Frank Zentrums in Kooperation mit dem Anne Frank Haus Amsterdam, dem Anne Frank Fonds Basel, der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, der Bundeskoordination Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage, der Gedenkstätte Bergen-Belsen und dem Projekt "Meet a Jew" des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Der Aktionstag findet jährlich am Geburtstag des Holocaust-Opfers Anne Frank (1929-1945) statt. In diesem Jahr ist das Thema "Erinnern und Engagieren digital". Das Anne Frank Zentrum stelle dazu kostenlos Lernmaterialien wie etwa eine Plakatausstellung oder die Anne Frank Zeitung zur Verfügung, hieß es in der Mitteilung. Die Materialien verfolgen heuer einen digitalen und inklusiven Ansatz. Die beteiligten Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit der Geschichte von Anne Frank, lernen digitale Erinnerungsprojekte kennen und entwickeln eigene Projekte gegen Antisemitismus und Rassismus, die auch online stattfinden können, hieß es weiter.

Anne Frank ist wegen ihres nach ihrem Tod veröffentlichten Tagebuchs eines der bekanntesten Opfer des Holocaust. Sie wurde 1929 als Kind jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Ihre Familie flüchtete 1933 vor den Nationalsozialisten nach Amsterdam. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande versteckte sich ihre Familie von 1942 bis 1944 in einem Amsterdamer Hinterhaus. Dort schrieb Anne Frank ihr weltberühmtes Tagebuch. Nachdem ihr Versteck entdeckt wurde, wurde die Familie deportiert. Anne Frank starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren.