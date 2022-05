Nürnberg (epd). Der Anti-Mobbing-Kurzfilm "Klub der Gewinner - es kann jeden treffen" hat am Freitag beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival im Nürnberger Multiplexkino Cinecittà den Jugendfilmpreis gewonnen. Wie Regisseur Paul Krauß mitteilte, belegte der Film der Projektgruppe Toni und Team den ersten Platz in der Kategorie "Talent", die vom Kreisjugendring der Stadt Nürnberg gestiftet wird. "Der Film zieht unser Augenmerk in beeindruckender und persönlicher Weise auf das Thema Mobbing und zeigt, dass es jeden von uns betrifft", sagte Jury-Mitglied Bettina Szalamon bei der Verleihung.

Der 15-minütige Film erzählt den Alltag der Jugendlichen Toni, die täglich unter Mobbing leidet - basierend auf wahren Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen aus Roth und Umgebung. Das Preisgeld will die Projektgruppe nach eigener Aussage als Startkapital nutzen, um weitere Medienprojekte zu Themen zu realisieren, die Kinder und Jugendliche umtreiben. Der Hauptpreis qualifiziert den Kurzfilm zudem für das Bayerische Kinder- und Jugendfilmfestival, das im Juli in Würzburg stattfindet.

Der Jugendfilmpreis in der Kategorie "Coming Up" ging an den Film "Searching for Connecting", der sich mit dem Alltag während Corona und Verschwörungsmythen befasst. In der Kategorie "Professional" gewann der Beziehungsfilm "Bis in alle Ewigkeit".