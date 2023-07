München (epd). Ein Bündnis aus mehreren Gruppen fordert die Absage des für diesen Samstag (15. Juli) geplanten Konzerts der Band "Ska-P" auf dem Münchner Tollwood-Festival. Die Unterzeichner eines offenen Briefs an die Veranstalter werfen der Band Antisemitismus und Antiziganismus vor, wie es in einer Mitteilung vom Montag heißt. Der Brief wurde vom Verband Jüdischer Studenten in Bayern, dem Verband Deutscher Sinti und Roma in Bayern, dem Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft München und dem Linken Bündnis gegen Antisemitismus in München verfasst und veröffentlicht.

Konkret werfen die Unterzeichner der Band vor, in ihrem Song mit dem Titel "Intifada" eine Täter-Opfer-Umkehr vorzunehmen. Es sei ein "beliebter Topos im Antisemitismus und seit dem 19. Jahrhundert" gang und gäbe, Jüdinnen und Juden für das ihnen angetane Unrecht verantwortlich zu machen. In diesem Fall würden die Opfer des NS-Massenmords an den Juden zu "Henkern" umstilisiert, beklagen die Organisationen. Zudem sei die Bühnenshow der Band antiziganistisch, weil sich ein Bandmitglied für mehrere Minuten während eines anderen Songs als "stereotypische Zigeunerin mit Glaskugel" verkleidet hatte.