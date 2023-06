München (epd). Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern fordert Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte abzuschaffen. Die Politik habe die Pflicht, Ernährungsarmut zu verhindern und Anreize zu schaffen, mehr gesundes und klimaverträgliches Essen zu konsumieren, heißt es in einer Mitteilung des Verbands vom Freitag zum Tag der Umwelt am 5. Juni.

Der Konsum von Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte tue den Menschen und der Erde gut, "vor allem, wenn diese Lebensmittel biologisch, regional und saisonal angebaut werden", erklärte Stefan Wolfshörndl, Co-Landesvorsitzender der AWO in Bayern. Viele Menschen könnten sich aber frische und klimaverträgliche Kost nicht leisten. Die hohe Inflation habe das verstärkt. Gesunde Lebensmittel dürften kein Privileg von Besserverdienenden sein, sagte Wolfshörndl. Daher solle die Bundesregierung keine Mehrwertsteuer mehr auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte erheben. Derzeit beträgt die Steuer sieben Prozent.

Die AWO in Bayern hat nach eigenen Angaben rund 53.000 Mitglieder und 37.000 Beschäftigte. Fast 12.000 Menschen würden sich ehrenamtlich in verschiedenen sozialen Bereichen bei dem Verband engagieren.