München (epd). Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx hat sich am Arm verletzt und kann vorerst keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Wie das Erzbistum am Mittwoch mitteilte, muss der 71-jährige Kardinal operiert werden. Den Gottesdienst zum "Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler" an diesem Mittwoch um 17 Uhr im Freisinger Mariendom wird stattdessen Generalvikar Christoph Klingan halten.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht diesmal das Thema "Zusammenhalt". Einen künstlerischen Akzent setze die Bodenskulptur "Schwarzbild" der Münchner Künstlerin Susanne Wagner. Der "Aschermittwoch der Künstler" wurde von dem katholischen Schriftsteller und Diplomaten Paul Claudel nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris begründet. Er wird mittlerweile in mehr als 100 Städten weltweit gefeiert.