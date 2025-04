Rom, München. (epd). Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, reist mit weiteren Bischöfen zur Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus nach Rom. Bätzing werde die Deutsche Bischofskonferenz bei den Begräbnisfeierlichkeiten in Rom vertreten, teilte die Bischofskonferenz dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag auf Anfrage mit.

Weitere Mitglieder der Bischofskonferenz begleiten den Limburger Bischof, darunter die beiden Kardinäle Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, sowie Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln. Auch der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer und der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr reisen mit, hieß es.

Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Pontifex war im Februar und März wochenlang im Krankenhaus wegen einer lebensbedrohlichen Infektion mit beidseitiger Lungenentzündung behandelt worden. Nach seiner Entlassung hatte sich sein Zustand stabilisiert, am Ostersonntag hatte er noch sichtlich geschwächt den Segen "Urbi et Orbi" gesprochen. Keine 24 Stunden später starb er infolge eines Schlaganfalls.