Stuttgart (epd). Wie klingt die Zukunft der Demokratie? Zu einem "Audiowalk" durch drei Zukunftsvisionen für Baden-Württemberg lädt die Friedrich-Ebert-Stiftung am Dienstag (6.5.) in Stuttgart ein. Dabei gehen die Teilnehmenden spazieren und lauschen dabei den Visionen von drei Erzählerstimmen: dem SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch, der Direktorin der baden-württembergischen Landeszentrale für politische Bildung, Sibylle Thelen, und einer Künstlichen Intelligenz.

In einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche und digitaler Dynamik wolle die Veranstaltung die Teilnehmenden in Bewegung und ins Nachdenken bringen, wie es heißt: über Chancen, Herausforderungen und das, was unsere Demokratie morgen braucht. Im anschließenden Podiumsgespräch werden die Ideen vertieft und diskutiert.

Die Veranstaltung findet von 18 bis 19.45 Uhr im Hotel Silber (Dorotheenstraße 10) in Stuttgart statt. Die Teilnehmenden sollten ein Handy und eigene Kopfhörer mitbringen.