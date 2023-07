Fürth (epd). Im vergangenen Jahr haben mehr als 45.500 Frauen und Männer in Bayern Leistungen nach dem sogenannten Aufstiegs-BAföG erhalten. Das sind zwar mit einem Rückgang von 0,8 Prozent minimal weniger als noch 2021, das Fördervolumen jedoch stieg um 2,6 Prozent auf 212,2 Millionen Euro, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Nürnberg mitteilte. Aufstiegs-BAföG kann beispielsweise für berufsbegleitende oder auch für Vollzeit-Weiterbildungen und - Fortbildungen beantragt werden. Den mit 9.226 Personen oder 20,2 Prozent größten Anteil an den Geförderten nehmen jene ein, die sich zur anerkannten Erzieherin oder zum anerkannten Erzieher fortbilden lassen. Mit 60,2 Prozent nehmen sechs von zehn Geförderten an Maßnahmen in Vollzeit teil - ein leichter Anstieg um 3,3 Prozent im Vergleich zu 2021.