Nürnberg (epd). An den Lutherweg, einen Pilgerweg durch Mitteldeutschland, will sich das evangelische Dekanat Nürnberg anhängen. Der Nürnberger Lutherweg könnte auf dem bisherigen Jakobsweg mit ausgezeichnet werden, der an der Nürnberger Jakobskirche mit seinem Pilgerzentrum beginnt, teilte das Dekanat am Freitag mit. Der Weg soll über Gostenhof, St. Leonhard, Schweinau und Deutenbach bis an die Stadtgrenze zu Schwabach verlaufen. Idealerweise sollten neue Schilder im Herbst 2023 oder im Frühjahr 2024 Pilgern Orientierung geben.

Eine Wanderung mit spirituellen Impulsen am Samstag, 28. Januar (Start um 10 Uhr), über 15 Kilometer soll ein Auftakt zum Nürnberger Lutherweg sein, erklärte der Sprecher des Dekanats, Joachim Baumgardt. Bei dem Weg nach Schwabach für Menschen, die das Pilgern kennenlernen möchten, ist Stadtdekan Jürgen Körnlein dabei. In der Schwabacher Stadtkirche St. Martin und St. Johannes erhalten die Pilger einen Abschlusssegen.

Seit 2008 gibt es den fast 3.000 Kilometerlangen Lutherweg in Mitteldeutschland. Er ermöglicht, Martin Luthers Lebensweg zu erkunden und führt von Luthers Kindheit in Mansfeld, zu seinen Wirkungsorten in ganz Deutschland bis zu seiner letzten Ruhestätte in der Schlosskirche in Wittenberg. Neue Etappen in Bayern hat dieser Pilgerweg bereits im Dekanat Schwabach bekommen. Eine etwa 20 Kilometer lange Route geht über die mittelfränkische Kreisstadt Roth entlang historischer Handelswege, auf denen Luther vermutlich 1510 nach Rom und 1518 nach Augsburg unterwegs war. Die zweite Route verläuft über Kammerstein und Spalt und bezieht Orte ein, die für die Reformation 1517 wichtig waren.