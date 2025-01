Augsburg (epd). Augsburg erinnert mit einer Reihe von Veranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus. Unter anderem gebe es am 26. Januar eine musikalische Lesung unter dem Motto "Ich wand're durch Theresienstadt" im Kleinen Goldenen Saal, teilte das Kulturreferat Augsburg mit Blick auf den Internationalen Holocaust-Gedenktag (27. Januar) am Donnerstag mit. Schauspieler Roman Knizka werde dabei aus den Erinnerungen bekannter Holocaust-Überlebender wie Ruth Klüger, Zvi Cohen oder Jana Renée Friesová lesen. Das Bläserquintett Opus 45 spiele Werke der im KZ gestorbenen Komponisten Pavel Haas, Hans Krása, Viktor Ullmann und Gideon Klein.

Am 27. Januar werde die Halle 116, ein Außenlager des KZ Dachau, für Besucher geöffnet. Um 11 Uhr gebe es in dem Erinnerungs- und Lernort eine Sonderführung. Um 17.30 Uhr ist eine zentrale Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Großen Moritzsaal geplant. Im Anschluss sollen Blumen an Stolpersteinen und Erinnerungsbändern niedergelegt werden.

Der 27. Januar ist seit 1996 ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag. 2005 wurde er von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Inhaftierten im Konzentrationslager Auschwitz befreit. Mehr als eine Million Menschen waren im KZ Auschwitz und seinen Nebenlagern zwischen 1940 und 1945 zu Tode gekommen.