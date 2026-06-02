Augsburg (epd). In Augsburg wird kommenden Mittwoch (10. Juni) ein neuer Franziskus-Erlebnis-Parcours für Kinder eröffnet. An dem Rundweg mit neun Stationen könnten Kinder, Familien und Schulklassen dem Leben und den Ideen des heiligen Franz von Assisi begegnen, teilten die Dillinger Franziskanerinnen mit. Geplant sind unter anderem Hörgeschichten, QR-Codes, Mitmach-Impulse sowie 1,60 Meter große Franziskus-Figuren.

Der Parcours führt durch die Augsburger Innenstadt, unter anderem zur Barfüßerkirche, in den Klostergarten von Maria Stern, zum Rathausplatz und zum Hofgarten bei der Regierung von Schwaben. Thematisch stehen Schöpfung, Frieden, Dankbarkeit, Stille und Versöhnung im Mittelpunkt. Trägerin ist die Deutsche Provinz der Dillinger Franziskanerinnen. Sie hat den Parcours initiiert und mit ökumenischen Partnern umgesetzt.

Projekt "von Kindern für Kinder"

Das Konzept sei als Projekt "von Kindern für Kinder" entstanden: Schülerinnen und Schüler beteiligten sich etwa an Texten und Audioaufnahmen. Begleitend wird außerdem ein pädagogisches Handbuch für Schulen, Kindergärten, Gemeinden und Familien erarbeitet. Der Erlebnisweg ist Teil des ökumenischen Augsburger Jubiläumsjahres "800 Jahre Franz von Assisi" unter dem Leitwort "gemeinsam franziskanisch inspiriert".