Eine Kinderärztin kritisiert den Bundeskanzler scharf, der reagiert gekränkt – und aus einem bizarren TV-Streit wird ein Lehrstück über Macht und Kritik.

Das Bemerkenswerteste an der Auseinandersetzung zwischen Friedrich Merz und der Kinderärztin Bea Merscher ist nicht deren scharfe Wortwahl. Es ist der Moment, in dem der Bundeskanzler festlegt, was für ihn noch als "normales Maß der Kritik" gilt.

Merscher hatte Merz in der RTL-Sendung "Am Tisch mit Friedrich Merz" gefragt, warum er seinen Amtseid breche und "menschenverachtende, zerstörerische Gesetze" wie das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung erlasse. Das war polemisch und pauschal. Merz durfte diese Unterstellung entschieden zurückweisen.

Doch damit ließ er es nicht bewenden. Merscher werde mit dieser Art zu argumentieren "kaum noch Gehör finden", erklärte er. Später sagte er zu ihr, sie sei als Ärztin "Nutznießerin" des Gesundheitssystems und könne ohne dieses System nicht leben.

In solchen Sätzen spricht nicht nur ein Politiker, der sich angegriffen fühlt. Es spricht ein Mächtiger, der offenbar glaubt, selbst darüber bestimmen zu können, wie scharf die Kritik an ihm ausfallen darf – und der denen, die diese Grenze überschreiten, vorsorglich Bedeutungslosigkeit ankündigt.

Das ist eine bemerkenswerte Umkehrung. Ärzt:innen profitieren nicht gnädigerweise von einem System, dessen Funktionär:innen ihnen ihren Lebensunterhalt gewähren. Sie halten dieses System am Laufen. Ohne das Gesundheitswesen könnte Merscher ihren Beruf nicht ausüben – ohne Menschen wie Merscher könnte das Gesundheitswesen nicht existieren.

Merz darf widersprechen – aber nicht von oben herab

Was nach der Aufzeichnung geschah, ist umstritten. Merscher sagt, Merz habe ihre Äußerungen als "straffällig" bezeichnet, ihre Einladung zu einer Demonstration mit einem entschiedenen "Ganz sicher nicht" abgelehnt und dabei gelacht. Ein weiterer Teilnehmer stützt ihre Darstellung. RTL erklärte dagegen, ein herablassendes Verhalten des Kanzlers nicht bestätigen zu können.

Für die Einordnung ist dieser Streit über die Szene hinter den Kameras gar nicht entscheidend. Die ausgestrahlte Auseinandersetzung genügt. Sie zeigt einen Kanzler, der den Ton der Kritik ausführlich problematisiert, den dahinterstehenden Unmut aber nur begrenzt an sich heranlässt.

Besonders deutlich wird das in einem anderen Satz von Merz. Merschers Einschätzung, die Gesundheitsreform gehe vor allem zulasten der Versicherten, sei "ein Gefühl", sagte er, entspreche aber nicht dem Gesetz. Formal mag das richtig sein, aber politisch ist es keine Antwort.

Denn natürlich sind Gefühle keine Gesetzestexte. Aber auch Angst vor schlechter medizinischer Versorgung, Wut über steigende Belastungen und der Eindruck, politische Entscheidungen würden über die Köpfe der Betroffenen hinweg getroffen, sind gesellschaftliche Tatsachen. Sie verschwinden nicht, indem man ihnen erklärt, dass sie objektiv nicht vorhanden seien.

Merz steht damit für ein Problem, das weit über seine Person hinausreicht. Viele Politiker:innen wirken inzwischen so abgehärtet, dass sie auf Kritik aus der Bevölkerung vor allem routiniert, genervt oder herablassend reagieren. Einwände werden einsortiert, Gefühle korrigiert, Zuständigkeiten nüchtern erklärt. Wer lauter wird, gilt schnell als unsachlich oder populistisch. Und wer wütend ist, soll sich erst einmal beruhigen, bevor überhaupt über den Anlass seiner Wut gesprochen wird.

Demokratie ist mehr als gelegentliches Wählen

Dahinter steht ein seltsam verkürztes Verständnis von Demokratie: Die Bürger:innen sollen wählen gehen, möglichst die demokratisch und fachlich richtige Partei. Anschließend sollen sie denjenigen vertrauen, die sich auskennen, und die Expert:innen ihre Arbeit machen lassen.

Lange hat dieser unausgesprochene Deal halbwegs funktioniert. Die Politik versprach Stabilität, wachsenden Wohlstand und funktionierende Institutionen. Dafür akzeptierten viele Menschen, dass politische Entscheidungen kompliziert, langwierig und häufig schwer nachvollziehbar waren.

Doch dieser Deal trägt nicht mehr. Pandemie, Krieg, Inflation, Klimakrise, marode Infrastruktur und unterfinanzierte soziale Sicherungssysteme haben das Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit von Politik erschüttert. Viele Menschen erleben, dass ihr Alltag unsicherer wird, während ihnen aus Berlin erklärt wird, die beschlossenen Maßnahmen seien ausgewogen und alternativlos.

In dieser Lage reicht es nicht, vor einer "überhitzten Debattenkultur" zu warnen. Das ist häufig nur die elegante Form, denjenigen Mäßigung abzuverlangen, die ohnehin weniger Macht besitzen. Bürger:innen sind keine Teilnehmenden an einem verwaltungswissenschaftlichen Seminar. Sie dürfen wütend, zugespitzt und gelegentlich auch ungerecht sein.

Das bedeutet nicht, dass jede Behauptung stimmt oder jede Form der Kritik akzeptabel ist. Drohungen, Beleidigungen und Menschenfeindlichkeit werden nicht dadurch hinnehmbar, dass sie aus einem Gefühl heraus entstehen. Auch Merschers Formulierung "menschenverachtend" ist problematisch, weil sie eine politische Auseinandersetzung moralisch auflädt und Merz eine entsprechende Absicht unterstellt.

Aber zwischen einer möglicherweise überzogenen Kritik und einem Angriff auf die Demokratie liegt ein großer Unterschied. Die angemessene Reaktion darauf ist Widerspruch – nicht die Belehrung, welche Dosis Kritik der Mächtige noch für normal hält.

Die Gefühle müssen raus

Demokratie lebt nicht davon, dass alle vernünftig und maßvoll sprechen. Sie lebt davon, dass Konflikte sichtbar werden, bevor Menschen sich vollständig abwenden. Protest, Wut und auch ungerechte Vorwürfe sind deshalb nicht nur Störungen des politischen Betriebs. Sie sind Hinweise darauf, wo Vertrauen verloren gegangen ist.

Politiker:innen müssen nicht jede Kritik teilen. Aber sie sollten verstehen wollen, warum sie geäußert wird, und sich ihr stellen. Gerade die Mächtigen tragen dabei eine größere Verantwortung als diejenigen, die ihnen gegenübersitzen. Ein Bundeskanzler besitzt ein Amt, einen Regierungsapparat und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, seine Sicht öffentlich darzustellen. Eine Bürgerin hat in einer Fernsehsendung einige Minuten.

Friedrich Merz hätte sagen können: 'Ihr Vorwurf trifft mich, und ich halte ihn für falsch. Aber Ihre Sorge um das Gesundheitswesen nehme ich ernst.' Er hätte in der Sache widersprechen können, ohne Merscher über das zulässige Maß ihrer Kritik zu belehren.

Politische Souveränität zeigt sich nicht darin, Bürger:innen ihre Grenzen aufzuzeigen. Sie zeigt sich vielmehr darin, auch harte, polemische und manchmal ungerechte Kritik auszuhalten – und trotzdem auf Augenhöhe zu antworten.