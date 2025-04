Augsburg (epd). Für die 375. Jubiläumsausgabe des Augsburger Hohen Friedensfestes in diesem Jahr wird eine eigene Friedenshymne gesucht. Alle Musikerinnen und Musiker - egal ob Jazzer, Hip-Hopper, Volksmusiker oder Schlägersänger - seien aufgerufen, sich mit Beiträgen um den "Augsburger Friedens-Song 2025" zu bewerben, teilte das Friedensbüro der Stadt Augsburg am Montag mit. Als Inspiration nennt die Stadt bekannte Anti-Kriegs-Lieder, wie etwa "Give Peace a Chance" (Yoko Ono und John Lennon), "Where Have All the Flowers Gone" (Pete Seeger) und "Blowin‘ in the Wind" (Bob Dylan).

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 27. April. Danach sollen die Menschen in Augsburg zunächst über die zehn besten Beiträge entscheiden: Dazu gibt es vom 30. April bis 18. Mai ein Online-Voting auf machmit.augsburg.de/friedenssongslam. Eine Fachjury soll anschließend aus den zehn Publikumsfavoriten drei Finalisten auswählen. Diese führen ihre Lieder dann beim Friedensfest am 8. August live vor Publikum auf - und zwar von 13.30 bis 15 Uhr bei der Friedenstafel auf dem Rathausplatz. Über den Gewinnerbeitrag entscheiden die Gäste der Friedenstafel und eine Jury.

Das Augsburger Hohe Friedensfest findet jedes Jahr am 8. August statt. Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) durften die Protestanten in Augsburg ihren Glauben nicht ausüben. Erst der Westfälische Friede von 1648 brachte ihnen die rechtmäßige Gleichstellung mit der römisch-katholischen Kirche. In Erinnerung an die Gleichstellung führten die Protestanten Augsburgs im Jahr 1650 das Hohe Friedensfest ein. Seit 1985 feiern die beiden großen Kirchen diesen Tag ökumenisch. 2018 wurde das Friedensfest "Immaterielles Kulturerbe der Unesco". Der 8. August ist in Augsburg ein eigener gesetzlicher Feiertag.