Augsburg (epd). Der Bertolt-Brecht-Preis 2023 der Stadt Augsburg geht an den Schriftsteller Lutz Seiler. Der 59-Jährige habe mit seinen Romanen und Gedichten "das literarische Leben der Gegenwart nachhaltig geprägt", heißt es laut Mitteilung vom Donnerstag in der Begründung der Jury. Seilers Prosa besteche durch ihren magischen Sound: "Poetische Lakonik, Redlichkeit, Elegisches und Humorvolles entfalten sich in unvergleichlichen Szenen." Die Preisverleihung finde am 20. April im Augsburger Rathaus statt.

Der mit 15.000 Euro dotierte Bertolt-Brecht-Preis wird zum elften Mal verliehen. Die Preisträger sollen sich in ihrem Werk kritisch mit der Gegenwart auseinandersetzen sowie "in Beziehung zu Bertolt Brecht stehen und dessen Geist weitertragen", teilte die Stadt mit. Seit 1995 erhielten den Preis unter anderem Franz Xaver Kroetz, Robert Gernhardt, Urs Widmer, Christoph Ransmayr, Nino Haratischwili und Sibylle Berg.

Augsburg feiert 2023 den 125. Geburtstag des Dichters und Dramaturgen Bertolt Brecht (1898-1956) mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm.