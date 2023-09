Augsburg (epd). Der Bischof von Augsburg, Bertam Meier, hat dazu geraten, sich regelmäßig der Stille auszusetzen. "Lernen wir wieder still zu werden!", sagte er laut einer Meldung seines Bistums am Samstag in seiner Predigt im Augsburger Dom. "Reservieren Sie sich jeden Tag eine gewisse Zeit für die Stille und das Hören auf das Wort Gottes", empfahl er der Gemeinde und den Pastoral-, Gemeinde-, und Pfarrreferenten, die er in dem Gottesdienst für den pastoralen Dienst beauftragte. "Ob in einer Kapelle, in der Wohnung oder draußen in der Natur: Lesen Sie in der Heiligen Schrift und denken Sie darüber nach, was Gott Ihnen persönlich sagen will", so der Augsburger Bischof.