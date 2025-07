Augsburg (epd). Das traditionelle Augsburger Friedensbild stammt diesmal von der 16-jährigen Berufsschülerin Emilia Riß. Sie habe mit ihrem Beitrag den Malwettbewerb des evangelischen-lutherischen Dekanats Augsburg gewonnen, teilte das Dekanat am Sonntagabend mit. Das Bild ziert nun das Plakat zum Augsburger Hohen Friedensfest. Der Wettbewerb stand unter dem Motto "Jetzt erst recht Frieden wagen".

Das Bild von Emilia Riß zeige eine graue Welt im Krieg: mit brennenden Häusern, gefangenen und leidenden Menschen, die von Gewalt und Waffen bedroht werden. Mit bunten Farben, viel Licht und der Friedenstaube als Unterstützung übermale Emilia Riß, die sich selbst ins Bild integriert hat, mutig das Dunkel. "Regenbogenfarben und ihr Pinsel bilden dabei eine mächtige Speerspitze gegen das Böse", teilte das Dekanat weiter mit.

"Ich wollte die aktuelle Situation darstellen, so wie ich sie in den Nachrichten erlebe, mit Krieg, Gewalt, Zerstörung, Hass und Dunkelheit", sagte Riß über ihr Bild. "Egal wo der Krieg ist, er betrifft uns alle." Deshalb hat sich die Schülerin selbst ins Bild gemalt: "Ich verbreite in bunten Farben das Licht für die Hoffnung, die Liebe und die Menschlichkeit." Unterstützung in ihrer Friedensmission bekommt sie von einer Friedenstaube.

Der Augsburger Dekan Frank Kreiselmeier sagte: "Friedensbilder rufen uns auf, uns für diesen Frieden, der da gemalt wird, auch einzusetzen." Spätestens seit 2022 könne man den Krieg nicht mehr ausblenden, weil er in der Ukraine vor unserer Tür geschehe. Zugleich merke er, dass den Menschen die Bilder für den Frieden verloren gingen, sagte Kreiselmeier.

Zum Malwettbewerb eingeladen waren alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen aus Stadt und Landkreis Augsburg, Aichach-Friedberg sowie aus Wertingen. Einen Sonderpreis erhielt die 18-jährige Sophie Thorwart von der Berufsschule 6. Alle prämierten Bilder sind noch bis 21. August in einer Ausstellung im Kreuzgang der St. Anna Kirche zu besichtigen. Das Augsburger Hohe Friedensfest feiert dieses Jahr sein 375. Jubiläum.