Augsburg (epd). Die evangelische Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Augsburg feiert in diesem Jahr ihren 500. Geburtstag. Den Auftakt des Festjahres macht ein Eröffnungsgottesdienst an diesem Sonntag (2. Februar), wie das Dekanat am Freitag mitteilte. Festprediger ist Bischof Tilman Jeremias von der evangelischen Nordkirche, auch der bayerische Landesbischof Christian Kopp ist zu Gast. Beginn des Gottesdienstes in der Heilig-Kreuz-Kirche ist um 10 Uhr.

Geplant seien Gottesdienste, Konzerte, Kirchenführungen und Vorträge, heißt es weiter. Die Menschen in der Gemeinde wollten fröhlich feiern und an die Anfänge ihrer protestantischen Geschichte im Jahr 1525 erinnern. Höhepunkte sind das europäische Friedenskonzert "Befreiung" von Marc Sinan am 8. Mai zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren, das Gemeindefest am 6. Juli sowie das Abschlusskonzert "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi am 12. Oktober.

"Als Gemeinde blicken wir dankbar auf die vergangene Zeit und zuversichtlich in die Zukunft", sagte Diakonin Elisabeth Krauß. Das Festjahr steht unter dem Motto "Friede, Fest und Fledermaus". Der Titel bezieht sich auf die 1651 erbaute Heilig-Kreuz-Kirche, die auch den Titel "Europäische Friedenskirche" trägt. Sie ist der erste protestantische Kirchenbau Augsburg. Außerdem lebten 200 Zwergfledermäuse im Kirchendach, auf die auch während Restaurierungsarbeiten Rücksicht genommen werde.