Augsburg (epd). Die evangelische Heilig-Kreuz-Gemeinde in Augsburg feiert am ersten Juli-Sonntag ihr 500-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten unter dem Motto "Friede, Fest und Fledermaus" starten am 6. Juli ab 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, wie das Dekanat Augsburg mitteilte. Die Predigt im Gottesdienst hält Landesbischof Christian Kopp. Anschließend lädt die Gemeinde rund um das Gemeindehaus und die Kirche zum Sommerfest der gesamten Pfarrei Augsburg-Mitte ein. Man blicke als Gemeinde "dankbar auf die vergangene Zeit und zuversichtlich in die Zukunft", sagte Diakonin Elisabeth Krauß. Das Jubiläumsmotto beziehe sich auf die 1651 erbaute Heilig-Kreuz-Kirche, die den Titel "Europäische Friedenskirche" trage und in deren Dach etwa 200 Zwergfledermäuse ihr Zuhause haben.