Augsburg (epd). An diesem Sonntag (9. Februar) beginnt die ökumenische Vesperkirche in Augsburg. 15 Tage lang gebe es in der evangelischen Kirche St. Paul im Stadtteil Pfersee wieder einen "Begegnungs- und Wohlfühlort", teilte das evangelische Dekanat mit. Auf dem Programm stehen unter anderem Mittagessen zum symbolischen Preis von je einem Euro, Kaffee und Kuchen, Gespräche sowie Beratungs- und Kulturangebote. Start ist um 10 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst.

Unter dem Motto "... alle an einem Tisch" seien bis 23. Februar alle Menschen willkommen - unabhängig von Alter, Herkunft, sozialem Status oder Religionszugehörigkeit, teilte das Dekanat weiter mit. Die Vesperkirche ist täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet: Ab 12 Uhr gebe es wechselnde Mittagsgerichte, pro Tag würden rund 400 Essen ausgegeben. Dazu kämen Angebote wie ein Kleiderflohmarkt, Friseur, Maniküre oder Fußpflege sowie Thementage zu Wohnen, Finanzen und seelischer Gesundheit.

Auch kulturelle Angebote gibt es - etwa einen Poetry-Slam-Abend, Konzerte und musikalische Begleitung beim Mittagessen. Die ökumenische Vesperkirche ist ein Angebot des evangelischen Dekanats, des Diakonischen Werkes, des Bistums Augsburg und der Caritas. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Im vergangenen Jahr haben rund 7.000 Menschen die Augsburger Vesperkirche besucht, etwa 300 Ehrenamtliche helfen mit, finanziert wird die Vesperkirche vor allem durch Spenden. (00/0315/04.02.205)