Augsburg (epd). Die einzige ökumenische Vesperkirche Bayerns ist eröffnet. In der evangelischen Kirche St. Paul in Augsburg-Pfersee betonte Dekan Frank Kreiselmeier beim Eröffnungsgottesdienst am Sonntag laut Mitteilung den Wert von Nächstenliebe und Menschlichkeit. Die Vesperkirche sei eine Einladung, sich aufhalten zu lassen und sich gegenseitig Zeit zu schenken, miteinander an festlich gedeckten Tischen zu sitzen, mit Essen, Wärme und Gesprächen. So könne Gemeinschaft entstehen. Die Vesperkirche dauert bis zum 23. Februar.

"In welcher Welt wollen wir leben?", fragte Kreiselmeier. "In einer Welt, in der alle blind aneinander vorbeilaufen? Oder in einer Welt, in der jeder die Augen aufmacht und hinschaut und deshalb bemerkt, wenn irgendwo irgendwer Hilfe braucht?" Für eine menschliche Welt brauche es eigentlich nur die Bereitschaft, sich gegenseitig Zeit zu schenken, sagte der Dekan. Die Schirmherrin der Vesperkirche, Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), sagte, dass die Vesperkirche ein wichtiges Projekt für das gesellschaftliche Miteinander in Augsburg sei.

Die Augsburger Vesperkirche steht diesmal unter dem Motto "... alle an einem Tisch". Willkommen seien alle Menschen - unabhängig von Alter, Herkunft, sozialem Status oder Religionszugehörigkeit, teilte das Dekanat weiter mit. Die Vesperkirche ist täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet: Ab 12 Uhr gebe es wechselnde Mittagsgerichte, pro Tag würden rund 400 Essen ausgegeben. Dazu kämen Angebote wie ein Kleiderflohmarkt, Friseur, Maniküre oder Fußpflege, Thementage zu Wohnen, Finanzen und seelischer Gesundheit sowie kulturelle Veranstaltungen.

Die ökumenische Vesperkirche ist ein Angebot des evangelischen Dekanats, des Diakonischen Werkes, des Bistums Augsburg und der Caritas. Im vergangenen Jahr haben rund 7.000 Menschen die Augsburger Vesperkirche besucht. Etwa 300 Ehrenamtliche helfen mit, finanziert wird die Vesperkirche vor allem durch Spenden.