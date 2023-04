Raubling (epd). Wie erleben junge Muslime ihren Alltag in Deutschland? Antworten darauf gibt die Wanderausstellung "Was glaubst du denn?!", die die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ab dem 25. April im Inntal-Gymnasium im oberbayerischen Raubling präsentiert. Die Ausstellung wolle zeigen, was muslimische Jugendliche bewege, wie sie über ihre Zukunft denken und was ihnen ihre Herkunft bedeute, teilte die Bundeszentrale mit. Dazu nutze die Präsentation Videoporträts, Comics und Animationsfilme. Angesprochen seien Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse. Raubling ist laut bpb-Homepage erst der zweite südbayerische Ausstellungsort der Schau nach München.

Religiosität sei im Leben von muslimischen Kindern nur einer von vielen Aspekten, hieß es weiter. Im Zentrum der Ausstellung, die bereits seit zehn Jahren durch Deutschland tourt, stünden Fragen nach Heimat und Identität: "Wie gehen muslimische Jugendliche mit Zuschreibungen um, wie blicken sie auf Deutschland?" Zum Ausstellungskonzept gehöre ein "Peer Education Programm": Jugendliche werden dabei zu Guides geschult und führen Schülerinnen und Schüler auf Augenhöhe durch die Schau.