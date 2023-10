Bamberg (epd). In einer Ausstellung mit dem Titel "farbenfroh und glanzvoll" zeigt die Staatsbibliothek Bamberg ab Montag, 16. Oktober, Sammelobjekte aus historischem Buntpapier aus der Zeit bis 1800. Die sogenannten Buntpapierer hätten einst in Handarbeit Rohpapier in Schmuckpapier verwandelt, teilte die Staatsbibliothek am Mittwoch mit. Sie nutzten dazu verschiedene Techniken und schufen so Marmor-, Brokat- und Modeldruckpapiere. Buchbinder hätten die glanzvollen Bogen dann weiterverarbeitet und dekorative Hüllen für Broschüren oder Pappeinbände geschaffen, aber auch Möbel damit ausgekleidet.

Die Buntpapiersammlung der Staatsbibliothek Bamberg berge zahlreiche Beispiele der Kunstwerke, hieß es. Sie lagern sonst in abgedunkelten Magazinräumen. Eine Auswahl ist bis zum 27. Januar 2024 in den Ausstellungsräumen zu sehen.