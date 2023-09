Ulm, Neu-Ulm (epd). Die grenzüberschreitende Doppelausstellung "Wie Feuer und Wasser" verbindet die evangelischen Kulturkirchen im baden-württembergischen Ulm und dem bayerischen Neu-Ulm. Im Rahmen der Ulmer Kulturnacht am Samstag (16. September) wird einer Mitteilung zufolge die Raumausstellung "Brunnenspiele" der Künstlerin Janina Schmid zum Thema Wasser in der Ulmer Pauluskirche eröffnet. Diese Ausstellung korrespondiert mit der Installation zum Element Feuer der Künstlerin Ulrike Moor in der Petruskirche auf der bayerischen Seite der Donau. Die Doppelausstellung ist in den jeweiligen Kirchen noch bis zum 15. Oktober zu sehen.

Bei ihren Installationen in der Pauluskirche gehe es Janina Schmid (Jahrgang 1982) um das Wasser als "gemeinschaftsstiftendes Element", für die Darstellung des Elements Feuer in der Neu-Ulmer Petruskirche verwende Ulrike Moor (Jahrgang 1970) von ihr selbst hergestellte Köhler-Kohle. Mit ihrer speziellen Kunsttechnik war Moor 2018 mehrere Monate "Artist in Residence" der evangelischen Tagungsstätte Wildbad Rothenburg.

Im Rahmen des Kunstprojekts steht der Mitteilung zufolge auch ein Kunstgottesdienst am Sonntag (17. September) in der Ulmer Pauluskirche auf dem Programm. Bei dem Gottesdienst, an dem die Ulmer Kulturpfarrerin Andrea Luiking, Pfarrer Jean-Pierre Barraud von der Neu-Ulmer Petruskirche und die Künstlerin Schmid mitwirken, soll "sinnlich und meditativ" das Wasser und seine soziale Dimension erfahrbar werden, die Besucher können selbst Wasser schöpfen und zum Fließen bringen. Am Samstag (30. September) ist ein grenzüberschreitender "Kunstspaziergang" zwischen der Pauluskirche und der Petruskirche geplant.