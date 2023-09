München, Hamburg (epd). Zwei BR-Produktion sind im Rahmen des Reeperbahnfestivals am Freitagabend in Hamburg mit dem 7. International Music Journalism Award" ausgezeichnet worden: Die Podcast-Reihe "Queerer Deutschrap" und die Doku-Serie "Dirty Little Secrets", wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Samstag mitteilte.

Der Puls-Podcast von Falk Schacht, der in der Kategorie "Beste musikjournalistische Arbeit des Jahres - Audio" prämiert wurde, erzählt in sechs Folgen Geschichten des queeren Deutschrap. Das Recherche-Format "Dirty Little Secrets", das den Preis in der Kategorie "Beste musikjournalistische Arbeit des Jahres - Multimedia" gewonnen hat, deckt kleine und große Geheimnisse aus dem Musik-Business auf. Der undotierte Preis gilt als einer der wichtigsten Preise für Musikjournalismus.