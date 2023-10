Landshut (epd). Der Theologe und landeskirchliche Beauftragte für den christlich-jüdischen Dialog, Axel Töllner, ist der Festredner beim Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Landshut am Reformationstag (31. Oktober). Töllner werde daran erinnern, was Martin Luther über das Judentum sagte, und das schwierige Erbe der christlichen Judenfeindschaft bedenken, teilte das Dekanat Landshut am Mittwoch mit. Der Festgottesdienst mit anschließendem Empfang beginne um 19 Uhr. Musikalisch gestaltet werde der Gottesdienst von Kirchenmusikdirektor Volker Gloßner und dem Bezirksposaunenchor unter der Leitung von Peter Horsche. Die Liturgie feiert Dekanin Nina Lubomierski.