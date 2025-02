Bad Reichenhall (epd). Mit einem Festgottesdienst feiert die evangelische Gemeinde Bad Reichenhall am Sonntag (23. Februar) ihr 150. Gründungsjubiläum. "Noch vor dem Pfarrer und der Kirche gab es Menschen, die hier ihren Glauben gelebt und ihm eine feste Form gegeben haben", sagte der heutige Reichenhaller Pfarrer, Florian Herrmann, auf Anfrage des Evangelischen Pressediensts (epd). Das wolle man mit der Jubiläumsfeier würdigen. Am 23. Februar 1875 hatte der damalige Kirchenvorstand - nach grünem Licht aus München - seine Arbeit aufgenommen. Erst 1878 bekamen die Lutheraner des Kurorts einen eigenen Pfarrer, 1881 wurde dann die "Evangelische Stadtkirche" eingeweiht. Die Predigt im Festgottesdienst hält der Münchner Regionalbischof Thomas Prieto Peral.

Zur Gemeinde Bad Reichenhall gehören laut Herrmann rund 3.300 Gemeindemitglieder, die in den politischen Gemeinden Bad Reichenhall, Bayerisch Gmain, Anger, Piding und Schneizlreuth leben. Für 2026 planten die Protestanten eine Innenrenovierung der Stadtkirche. Darüber hinaus gebe es Erweiterungspläne für die evangelische Bücherei, die in der Kommune die Arbeit einer öffentlichen Stadtbibliothek erfüllt, so der Pfarrer.