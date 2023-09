Hamburg, München (epd). Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat die Medien für ihre Rolle bei der Aufklärung des Missbrauchs-Skandals gewürdigt. Ohne diese wäre man "noch längst nicht so weit", sagte der Limburger Bischof der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit": "Wir haben ja nicht aus freien Stücken und Selbsterkenntnis angefangen aufzuarbeiten, sondern auf Druck der Betroffenen."

Die Betroffenen seien zu den Journalisten gegangen, die sich an ihre Seite stellten, fügte Bätzing hinzu: "Dafür bin ich dankbar." Der Bischof räumte zugleich ein, dass es in der katholischen Kirche "ein Problem mit unkontrollierter Macht" gebe. Geistliche und weltliche Autorität seien intransparent, das passe nicht mehr in die Zeit. Er fordert die "Kontrolle aller, die Macht ausüben". Er bot an, die Aufarbeitung der kirchlichen Verbrechen vollständig aus der Hand zu geben: "Falls der Staat noch übernehmen will: Bitte! Ich bin dabei."

Zum Konflikt der deutschen Bischöfe mit dem Vatikan sagte Bätzing, er scheue sich nicht, Papst Franziskus zu kritisieren: "Er ist mein Bruder im Bischofsamt." Die Katholiken seien in Sorge um ihre Kirche. "Darüber muss man angstfrei mit dem Papst reden."

Er unterstütze den Papst zu "hundert Prozent", sagte der Bischof. Er könne nicht einfach absegnen, was die Deutsche Bischofskonferenz will. Der Papst müsse die "Weltkirche einen". Bätzing: "Aber bei uns zu Hause ist der Druck so groß, wir brauchen Lösungen und letztlich eine Veränderung der Lehre." Er erhoffe sich gar kein schnelles Votum vom Papst, aber eines von der anstehenden Weltsynode in Rom, die ab Oktober stattfindet. "Unser Kirchenvolk hat keine Geduld mehr", unterstrich der Bischofskonferenz-Vorsitzende.

Bätzing kritisierte auch den verstorbenen Papst Benedikt XVI.: "Ich wünschte, dass Joseph Ratzinger über seine Zeit als Münchner Erzbischof gesagt hätte: Ich trug damals Verantwortung, mir ist egal, ob ich in einer bestimmten Sitzung war. Ich entschuldige mich für das, was den Opfern durch die Versetzung eines Missbrauchstäters angetan wurde. - Punkt." Das hätte seine Autorität gestärkt.

Zum aktuellen Zustand der katholischen Kirche sagte Bätzing, ihn ängstige, dass seine Kirche mit ihrer Botschaft immer weniger Leute erreiche. Kaum noch jemand wolle Priester werden, aber "eine katholische Kirche ohne Priester gibt es nicht".