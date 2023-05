Würzburg, Rom (epd). Die "heilende Kraft des Evangeliums" wird dem katholischen Limburger Bischof Georg Bätzing zufolge "dort besonders spürbar, wo Worte in konkretes Handeln überspringen". Die Erfolgsgeschichte des Christentums sei eng damit verknüpft, dass Jesu Jüngerinnen und Jünger "seine Botschaft in Worten und Zeichen unter die Leute bringen", sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz am Sonntagabend laut Predigtmanuskript im Würzburger Kiliansdom. Bätzing stand dort dem Festgottesdienst anlässlich des 55. Gründungstag der katholischen Laienorganisation Sant'Egidio in Rom vor.

Die Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio rund um den italienischen Historiker Andrea Riccardi hätten die "drei fundamentalen Engagements" des jungen Christentums "mit Überzeugung zusammengedacht und zusammengebracht": die Armen, das Gebet und den Friedensdienst. Durch den "tiefen Glauben und das überzeugende Tun" der Mitglieder der Gemeinschaft "strahlt Ostern heute konkret in das Leben vieler Menschen hinein". Die Gemeinschaft Sant'Egidio engagiert sich nach eigenen Angaben beispielsweise für Geflüchtete, Obdachlose, benachteiligte Kinder und Jugendliche, einsame Senioren und viele mehr.

Im Februar 1968 hatte ein Kreis von Schülern rund um den italienischen Historiker Andrea Riccardi begonnen, zum Gebet zusammenzukommen und sich für die Armen in Rom einzusetzen. Heute ist Sant’Egidio nach eigenen Angaben in mehr als 70 Ländern der Welt vertreten und zählt rund 70.000 Mitglieder. Sitz des deutschen Ablegers der Gemeinschaft ist Würzburg.