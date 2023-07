München (epd). Im Gedenken an die verstorbene CSU-Politikerin Barbara Stamm verleiht das bayerische Sozialministerium in der kommenden Woche (Dienstag, 1. August) erstmals die Barbara Stamm-Medaille. Wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte, wird sie für Verdienste um die Förderung der bayerisch-rumänischen Beziehungen verliehen. Die Medaille erhalten Wolfgang Schramm aus München, Beate Blaha aus Gauting, Lorand Szüszner aus Lauf a. d. Pegnitz und Erika Kern aus Rettenberg.

Die ehemalige Landtagspräsidentin Stamm war im vergangenen Oktober im Alter von 77 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Sie war Vorsitzende des Kuratoriums der Bayerischen Kinderhilfe Rumänien. Drei Jahrzehnte lang amtierte sie als Rumänienbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung. Von 1976 bis 2018 hatte die Würzburgerin einen Sitz im bayerischen Landtag. Von 1994 bis 2001 war sie bayerische Sozial- und Gesundheitsministerin.