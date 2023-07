"Jesus liebt" in Egidienkirche

Reaktionen auf Schließung queerer Ausstellung: Verständnis und Kritik

Die vorerst geschlossene Ausstellung "Jesus liebt" in der Nürnberger Egidienkirche wird weiter diskutiert. Am Donnerstag meldeten sich der Künstler selbst sowie der konservative Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) zu Wort.