München, Bad Gögging (epd). Eine Resolution für mehr Mitbestimmung haben rund 120 bayerische Betriebsräte der IG Metall am Freitag bei einer Konferenz in Bad Gögging beschlossen. Ziel sei es, die betriebliche Mitbestimmung für die Arbeitswelt der Zukunft fit zu machen und die Arbeit von Betriebsräten besser zu unterstützen, erklärte die IG Metall Bayern in einer Pressemitteilung. "Wir wollen den Wandel der Industrie sozial gestalten - und das geht nur mit mehr Mitbestimmung", sagte Horst Ott, Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

Viele Menschen sorgten sich beim Wandel der Industrie um ihre Arbeitsplätze, sagte Ott bei der Betriebsräte-Konferenz. Wer sich mit Blick auf seine Zukunft ohnmächtig fühle, sei leichter zugänglich "für die Vereinfachungen und Sündenbockpolitik der Populisten und Rechtsnationalen". Unternehmen trügen daran einen Anteil, wenn sie Arbeitsplätze verlagerten und "zu oft keine Zukunftskonzepte für die heimischen Standorte" entwickelten.

Die IG Metall Bayern fordere deshalb mehr Mitbestimmung für Betriebsräte bei Strategie- und Personalplanung sowie bei der Digitalisierung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Betriebsratswahlen müssten weiter erleichtert und die Behinderung von Betriebsratsarbeit wirksamer verfolgt werden. Zudem müsse mit verbindlichen Quoten und anderen Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit bei Bezahlung und Gleichstellung gesorgt werden.