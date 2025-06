Augsburg (epd). Die jährlichen "Bayerischen Eine-Welt-Tage" finden heuer in Augsburg statt. Themen des Treffens am 4. und 5. Juli seien globale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Solidarität, Frieden und Bewahrung der weltweiten Schöpfung, teilte das "Eine Welt Netzwerk Bayern" als Veranstalter am Mittwoch mit. Eröffnet wird die Veranstaltung am 4. Juli um 13.30 Uhr von der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bärbel Kofler (SPD).

Präsentiert würden unter anderem neueste Trends bei fair gehandelten Produkten, außerdem gebe es Infostände, Diskussionen und Vorträge zu "Eine-Welt-Themen", wie etwa das Lieferkettengesetz, ein Fachgespräch zu nachhaltigem Tourismus und eine Kleidertauschparty am 5. Juli um 11 Uhr. Alle Teilnehmenden könnten bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsstücke und Accessoires mitbringen und eintauschen. Denn: "Fairer und nachhaltiger Umgang mit Kleidung bedeutet auch die Wiederverwendung von Textilien."

Prominente Gäste sind etwa der bayerische Europaminister Eric Beißwenger (CSU), die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach (SPD) sowie die entwicklungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher mehrerer Landtagsfraktionen. Mehr als 70 Organisationen und Initiativen beteiligen sich an den "Bayerischen Eine-Welt-Tagen", erwartet werden rund 1.500 Besucher. Das "Eine Welt Netzwerk Bayern" wurde 1999 gegründet, ihm gehören mehr als 200 kirchliche und nichtkirchliche Gruppen an.