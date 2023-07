Augsburg (epd). An diesem Freitag und Samstag (7./8. Juli) lädt das Eine-Welt-Netzwerk Bayern wieder zu den Bayerischen Eine-Welt-Tagen ein. Bei der Messe im Kongress am Park geht es um fairen Handel ebenso wie um neue Trends, Initiativen und Produkte aus allen Eine-Welt-Bereichen, Globales Lernen sowie um aktuelle entwicklungspolitische Themen, wie Mission EineWelt am Dienstag mitteilte. Das Partnerschaftszentrum der bayerischen evangelischen Landeskirche beteiligt sich selbst an den Bayerischen Eine-Welt-Tagen. Es werden auch hochrangige Politik-Vertreter erwartet, darunter Staatsministerin Melanie Huml (CSU), die auch für das Thema Eine Welt zuständig ist, die Staatssekretärin aus dem Bundesentwicklungsministerium, Barbara Kofler (SPD), und Hep Monatzeder, entwicklungspolitischer Sprecher der bayerischen Grünen-Landtagsfraktion.