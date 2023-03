München (epd). Elf Krankenhäuser in Bayern sind am Montag für ihre besondere Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Die Auszeichnungen im Rahmen der "Green HospitalPLUS"-Initiative gingen nach München, Nürnberg, Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen, Ebersberg und Kempten, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Montag mit. Acht Krankenhäuser erhielten die Auszeichnung "Green HospitalPLUS", drei weitere wurden als "Best-Practice-Krankenhaus" ausgezeichnet.

"Die Preisträger nehmen Umweltschutzaspekte wie Abfallentsorgung oder Flächenmanagement in den Blick und verbessern mit ihrem Engagement die Bedingungen für Mitarbeiter und Patienten", sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). An den Preisträgern werde deutlich, dass Krankenhäuser zugleich medizinisch hochleistungsfähig und energieeffizient, umweltverträglich sowie patienten-, besucher- und mitarbeiterfreundlich sein könnten, ergänzte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Im Fokus der "Green HospitalPLUS"-Initiative stehen seit 2019 Klimaneutralität, Umweltschutz und der Schutz der Interessen von Patienten, Mitarbeitern und Dritten. Ziel der Initiative der bayerischen Staatsregierung ist es, den Klimaschutz im Gesundheitswesen voranzutreiben und die Nachhaltigkeit im Krankenhauswesen zu verstärken.