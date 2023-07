Ingolstadt, München (epd). Die Klasse 9e des Apian-Gymnasiums in Ingolstadt und die Klasse 9dM der Ritter-von-Traitteur-Mittelschule in Forchheim haben den europaweit ausgeschriebenen Nichtraucherwettbewerb "Be Smart - Don’t Start" auf Bundesebene gewonnen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) grüßte die Klassen anlässlich der Preisverleihung am Freitag in Ingolstadt in einer Videobotschaft, teilte sein Ministerium mit.

"Ich finde es toll, dass so viele Klassen an diesem Wettbewerb teilnehmen und sich mit den Gefahren des Rauchens frühzeitig auseinandersetzen", sagte der Minister. Rauchen sei mit das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko. In Bayern sterben jedes Jahr etwa 16.000 Menschen an den Folgen des Tabakrauchens. Nur durch einen konsequenten Verzicht auf Zigaretten ließen sich zahlreiche Erkrankungen vermeiden.

Der 26. "Be Smart - Don't Start"-Nichtraucherwettbewerb fand vom 14. November 2022 bis zum 28. April 2023 statt. Der Wettbewerb richtet sich vor allem an die Jahrgangsstufen 6 bis 8 und wolle Schülerinnen und Schüler zu einem Leben ohne Rauchen bestärken. Parallel zum Nichtraucherwettbewerb werden die Klassen motiviert, sich kreativ mit dem Thema Nichtrauchen auseinanderzusetzen. Die beiden ersten Hauptpreise auf Bundesebene und damit jeweils 300 Euro gingen an die zwei Klassen aus Forchheim und Ingolstadt, die sich gegen mehr als 6.000 teilnehmende Klassen durchsetzen konnten.

Die 9dM der Ritter-von-Traitteur-Mittelschule in Forchheim überzeugte die Jury laut Mitteilung "mit einem selbstgedrehten, alltagsnahen und authentischen Film zum Thema Rauchen und Werte". Die 9e des Apian-Gymnasiums in Ingolstadt reichte eine ganze Reihe an Beiträgen ein, die online über Instagram und vor Ort mit einer Spendenaktion in der Schule präsentiert wurden.