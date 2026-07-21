Regensburg (epd). Mit acht neuen Windkraftanlagen wollen die Bayerischen Staatsforsten den Ausbau der Windenergie im Freistaat voranbringen. In der Gemeinde Isen (Landkreis Erding) habe die Bürger Energie Gemeinschaft Isental den Zuschlag für einen Windpark mit zwei Anlagen bekommen, teilten die Staatsforsten am Dienstag mit. Sechs weitere Anlagen sollen in Haundorf (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) entstehen, hier habe sich im Auswahlverfahren die Primus Energie GmbH durchgesetzt. Zusammen könnten die beiden Projekte künftig Strom für rund 43.000 Haushalte bereitstellen.

Auf den Flächen der Bayerischen Staatsforsten wurden den Angaben zufolge bislang 110 Windenergieanlagen realisiert, weitere 27 Anlagen befänden sich derzeit im Bau. Mit den jüngst abgeschlossenen Auswahlverfahren seien außerdem Projekte für bis zu 187 weitere Windenergieanlagen auf den Weg gebracht worden. Deren Umsetzung müssten jedoch erst noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.