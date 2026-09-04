Die Schwarzenberger prägten Wässerndorf über Jahrhunderte. Das Schloss diente zeitweise sogar als Residenz, später war es vor allem Sitz eines Vogteiamtes. Im 18. Jahrhundert wurde die Anlage unter anderem baulich verändert: Die ursprüngliche Zugbrücke wurde durch eine steinerne Brücke ersetzt. Nach dem Ende der alten Herrschaftsordnung fiel das vormals hochstiftisch-würzburgische Lehen 1814 an das Königreich Bayern.

Im 20. Jahrhundert kam es erneut zu einem grundlegenden Besitzerwechsel. Ab 1910 bewohnte die Familie von Pölnitz das Schloss. 1936 wurde das Schloss und Gut von den Nationalsozialisten enteignet. Das Schloss ging zunächst in das Eigentum des Freistaats Bayern über und wurde nach Angaben der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns um 1944 an den Erlanger Geschichtsprofessor Götz Freiherr von Pölnitz weiterverkauft.

Kurz vor Ende des Krieges wurde das Schloss zerstört

Nur wenige Monate später endete die Geschichte des Schlosses als bewohnter Adelssitz. Am 5. April 1945, wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Wässerndorf von amerikanischen Truppen eingenommen. Im Schloss hatten damals zwischen 80 und 100 Menschen Zuflucht gesucht. Nach einem Schuss auf einen amerikanischen Offizier eskalierte die Situation. Das Schloss wurde in Brand geschossen und brannte vollständig aus. Dabei gingen auch wertvolle Kunstgegenstände und Archivalien verloren, die aus dem Würzburger Staatsarchiv ausgelagert worden waren. Ein Nachbar, der versuchte, den Brand zu löschen, wurde erschossen; die Anlage wurde schließlich mit Phosphor in Brand gesetzt.

Philipp Rützel, Vorsitzender des Schlossruinenvereins, beschäftigt sich bis heute mit dieser Geschichte. Für den 30-Jährigen ist Wässerndorf mehr als ein Wohnort. "Wässerndorf ist für mich nicht nur Heimat, es ist ein Stück meiner DNA", sagt er. Seit der Gründung des Schlossruinenvereins 2005 ist er dabei, zunächst als jüngstes Gründungsmitglied, inzwischen als Vorsitzender. "Das ist ein Herzensding."

Die Arbeit ist nicht einfach, denn die Ruine befindet sich heute in Privatbesitz und ist normalerweise nicht zugänglich. Nur zu besonderen Anlässen wie dem Tag des offenen Denkmals können Führungen stattfinden. Dennoch forscht der Verein weiter. Zuletzt stießen die Mitglieder unter anderem auf Hinweise darauf, dass im Schloss einst eine Außenstelle der Brauerei Marktbreit untergebracht gewesen sein könnte.

Doch Wässerndorf ist nicht nur ein Ort der Erinnerung an Zerstörung. Es ist auch ein Beispiel dafür, wie aus Fremden Nachbarn werden können. Die ökumenische Zusammenarbeit ist für Pfarrerin Röthig deshalb ein wichtiger Teil des heutigen Gemeindelebens. Beim Tag des offenen Denkmals am 13. September wird traditionell ein großer ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Die Predigt wechselt zwischen den Konfessionen. Dazu kommen Kreuzwege und Friedensandachten auf dem Dorfplatz. Eine evangelische Christmette unter freiem Himmel wurde vor einigen Jahren ebenfalls zu einem besonderen Erlebnis: Fast ebenso viele Katholiken wie Protestanten nahmen daran teil. "Es war einfach richtig schön und hat gezeigt, wie wichtig uns die Ökumene ist", erinnert sich Röthig.

Die Geschichten von Bonnland, des Schlosses und der evangelischen Gemeinde sind längst miteinander verwoben.

INFO: Am Sonntag, 13. September, ist die Schlossruine Wässerndorf von 11.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Führungen finden um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr statt und dauern jeweils etwa 30 Minuten. Der Zutritt zur Ruine ist nur im Rahmen einer Führung möglich; Helme werden vom Schlossruinenverein bereitgestellt. Bereits um 10.30 Uhr beginnt auf dem Festplatz ein ökumenischer Gottesdienst. Anschließend gibt es historische Handwerkervorführungen, Ritterschaukämpfe und Bewirtung.