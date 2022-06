München (epd). Der Bayerische Buchpreis 2022 wird heuer am 10. November verliehen. Dabei diskutiere die Jury wieder live in der Allerheiligen-Hofkirche in der Münchner Residenz über das beste Sachbuch und den besten Roman, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Zur Auswahl stünden erneut sechs Bücher "voller erzählerischer Lust und Wucht, sechs Bücher, die komplexe Sachverhalte klar vermitteln und vielleicht helfen, sich in unserer Welt besser zurechtzufinden", sagte der Juryvorsitzende und Leiter des Hamburger Literaturhauses, Rainer Moritz. Die zwei Preisträger werden mit je 10.000 Euro geehrt.

Verliehen wird an dem Abend auch der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Zuletzt hatten ihn der Bestseller-Autor Frank Schätzing (2021), der Astrophysiker Harald Lesch (2020) und der Schauspieler und Regisseur Joachim Meyerhoff (2019) erhalten. Veranstalter des Bayerischen Buchpreises ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern.