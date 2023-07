LGBTQ

"Jesus liebt": Queere Ausstellung in der Egidienkirche endgültig geschlossen

Der Christopher Street Day in Nürnberg wurde am Donnerstag, 20. Juli, mit der Eröffnung der Ausstellung "Jesus liebt" von Rosa von Praunheim gestartet. Die Ausstellung zeigt viel Haut und will zur Diskussion anregen. Nun wird sie endgültig geschlossen.