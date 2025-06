München (epd). Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verleiht am 26. Juli in München in der BMW-Welt den "Bayerischen Engagiert-Preis". Ehrenamtliche aus dem Bereich des Innenministeriums - also zum Beispiel von Feuerwehren, freiwilligen Hilfsorganisationen, der Flüchtlingshilfe oder der Schulwegsicherheit - konnten sich für die Auszeichnung bewerben. Mit dem Preis wolle man zeigen, "was im Ehrenamt Engagierte für ihre Mitmenschen tun" und Danke sagen, sagte Herrmann. Bayernweit engagieren sich fünf Millionen Menschen ehrenamtlich.

Der Engagiert-Preis wurde erstmals 2019 verliehen. Nach dreijähriger Coronapause setzte das Ministerium die Auszeichnung 2023 fort. In diesem Jahr wird der Preis in den Kategorien "Ausdauer", "Feuer und Flamme", "Mut", "Herz" verliehen, zudem werden die Sonderpreise "Jugend" und des Innenministers vergeben. Neben der Einladung zur Preisverleihung in der BMW-Welt München erhalten die Gewinner laut Auskunft des Ministeriums eine Preisfigur mit zwei stilisierten Händen und der Aufschrift "#wirfuerandere".