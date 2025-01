München (epd). Vom 7. bis zum 14. Februar können auch die unter 18-Jährigen in Bayern bei der U18-Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. Anlässlich der Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar laden der Bayerische Jugendring (BJR) und weitere regionale Partner Kinder und Jugendliche dazu ein, sich aktiv mit demokratischen Prozessen und politischen Inhalten auseinanderzusetzen, wie der BJR am Dienstag in München mitteilte. Ziel sei es, das politische Bewusstsein und die demokratische Teilhabe junger Menschen zu stärken. Hauptwahltag ist der 14. Februar.

"Junge Menschen sind ein unverzichtbarer Teil unserer demokratischen Gesellschaft. Ihre Meinungen und Interessen müssen gehört werden", sagte BJR-Präsident Philipp Seitz laut Mitteilung. Die U18-Wahl biete ihnen "eine einzigartige Gelegenheit, ihre Anliegen sichtbar zu machen und ganz praktische Erfahrungen mit dem Wählen zu sammeln".

Trotz des geringen Vorlaufs aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl würden auch dieses Mal in Bayern über 60 Träger der Jugendarbeit die Regionalkoordination übernehmen und Wahllokale vor Ort organisieren und beraten, sagte BJR-Präsident Seitz. Noch bis Anfang Februar sei es möglich, Wahllokale anzumelden. Sie könnten überall eingerichtet werden, wo sich junge Menschen aufhielten, hieß es in der Mitteilung: in Jugendzentren, Schulen, Räumlichkeiten von Jugendverbänden oder auch in öffentlichen Räumen wie Fußgängerzonen und Bahnhöfen.

Die Wahllokale würden im Vorfeld der U18-Wahl auch Veranstaltungen zu politischer Bildung anbieten, damit sich junge Menschen vor ihrer Wahlentscheidung umfassend informieren könnten, hieß es weiter. Der BJR hat außerdem auf seiner Webseite Methodensammlungen und Praxisbeispiele zusammengestellt, die die Wahllokale vor Ort bei ihrer Arbeit unterstützen.

Der Bayerische Jugendring (BJR) ist nach eigenen Angaben die Arbeitsgemeinschaft der 35 landesweiten und 42 (über-)regional tätigen Jugendverbände und 292 örtlichen Jugendgruppen in Bayern. Strukturell ist er in sieben Bezirksjugendringe sowie 96 Stadt- und Kreisjugendringe gegliedert.