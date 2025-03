Augsburg (epd). Die Delegierten der 166. Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings (BJR) haben am Samstag in Augsburg einen neuen Landesvorstand und einen neuen Vizepräsidenten gewählt. Christian Kuhnle, stellvertretender Landesvorsitzender der Bayerischen Sportjugend, folgt auf Ilona Schuhmacher von der Evangelischen Jugend in Bayern, die nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war. Der 46-Jährige aus Georgensgmünd in Mittelfranken gehört seit 2019 dem Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings an. BJR-Präsident Philipp Seitz gratulierte Kuhnle zur Wahl und dankte Schuhmacher für ihren langjährigen Einsatz.

Zudem wählten die Delegierten turnusgemäß die sieben weiteren ehrenamtlich tätigen Mitglieder des BJR-Landesvorstands. Neu gewählt wurde Viktoria Ostler von der Evangelischen Jugend Bayern, die die Nachfolge von Ilona Schuhmacher als Mitglied des Landesvorstands antritt. Wiedergewählt für eine Amtszeit von zwei Jahren wurden Hannah Conrad von der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken Landesverband Bayern, Anna Gmeiner von der DGB-Jugend Bayern, Florian Hörlein vom Bund der Katholischen Jugend Bayern, Maria Klimovskikh vom Kinder- und Jugendverband JunOst Landesverband Bayern, Frederik Börner vom Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und Christian Löbel vom Bezirksjugendring Mittelfranken.

Die Vollversammlung des BJR ist das höchste beschlussfassende Gremium der Jugendarbeit in Bayern. Die Delegierten bestimmen die landesweiten Leitlinien, Ziele und Aufgaben des BJR und entscheiden über grundlegende Fragen der Gesamtorganisation.