Nürnberg (epd). Zum dritten Mal hat das Bayerische Umweltministerium den Bayerischen Klimaschutzpreis für besondere Verdienste um den Klimaschutz verliehen. Der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Preis ist im Artikel 11 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes verankert und wurde am Montagabend in Nürnberg an drei Initiativen vergeben, teilte das Umweltministerium mit.

Ein Preisgeld in Höhe von 7.000 Euro erhielt "Tu was! Sinzing", ein Aktionsbündnis engagierter Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Regensburg, die Klimaschutz und Klimaanpassung, Umweltbildung und soziales Miteinander vor Ort verknüpfen und fördern. Mittelpunkt ihres Vorhabens seien die beiden Vielfaltsgärten in Sinzing, die sie generationenübergreifend bewirtschaften, so die Mitteilung weiter.

5.000 Euro gingen an das Projekt "A.ckerwert" im niederbayerischen Weihmichl. Dieses vermittle zwischen Flächeneigentümern und Landwirtschaft für eine ökologischere Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die klimaschonende Landwirtschaft, die Resilienzsteigerung der Landschaft gegen klimatische Veränderungen und fundierte Kommunikationskonzepte, um die Transformation zu mehr Klimaschutz voranzubringen.

Über 3.000 Euro können sich das Staatliche Bauamt Augsburg und die Hochschule Augsburg für ihr Pilotprojekt "Architektur. Im Kreis." freuen. Dabei werden gebrauchte Bauteile erfasst und weiterverwendet. Das Pilotprojekt zeige, wie zirkuläres Bauen umgesetzt werden kann. "Gemeinsam mit Studentinnen und Studenten wurde die alte Stadtbücherei in Augsburg vermessen und recycelt und so zum Lehrstück für die Stadt, die Universität und die Verwaltung", so die Begründung für die Auszeichnung.

Der Klimaschutzpreis wird laut Umweltministerium an herausragende Initiativen vergeben, die sich in Bayern um den Schutz des Klimas oder die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels besonders verdient gemacht haben. Neben dem Preisgeld erhalten die Preisträger eine Preisskulptur und einen Imagefilm zu Werbezwecken. Eine unabhängige Jury hat die Preisträger den Angaben zufolge aus mehr als 90 eingereichten Vorschlägen ausgewählt.