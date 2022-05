München (epd). Der Bayerische Rundfunk (BR) hat am Dienstag sein neues Studio im mittelfränkischen Weißenburg offiziell eröffnet. Damit seien die Regionalisierungspläne des BR nun vollständig umgesetzt, teilte der öffentlich-rechtliche Sender in München mit. Aus dem Studio berichten die beiden Korrespondentinnen Vera Held (38) und Ulrike Lefherz (53) crossmedial für alle Ausspielwege, also von Hörfunk über Fernsehen bis hin zu verschiedenen Online-Plattformen.

Das neue Studio ist laut BR "mit modernster Medientechnik ausgestattet". Von dort aus berichten die Korrespondentinnen aus Stadt und Landkreis Weißenburg sowie aus dem südlichen Landkreis Roth. Dies geschehe "in einem engen Verbund mit dem Studio in Ansbach". Der BR hat in den vergangenen Jahren verschiedene neue Studios in Bayern gegründet und bestehende Standorte ausgebaut. Aus Bayern berichten für den BR 58 Korrespondenten an insgesamt 30 Standorten.